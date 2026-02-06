Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sağlık daire silahı geri verme süresi


06 Şubat 2026 15:02
Sağlık daire silahı geri verme süresi

Psikolog beni psikiyatriye yönlendirdi saçma bir sebepten ardından psikiyatri ile görüşüp heyete girdim heyetten A dilimi aldım ve 2 ay önce sağlık daireye yazı gitti fakat hala bir cevap yok telefonla arıyorum ulaşamıyorum normal şartlarda silah ne kadar sürede geri geliyor daha önce başına gelen var mı?

