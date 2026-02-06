Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Geçmişe yönelik yıllık izin iptali mümkün mü?


06 Şubat 2026 15:05
Geçmişe yönelik yıllık izin iptali mümkün mü?

Merhaba, geçen hafta başında hastaneye yatışım yapıldı. O hafta için yıllık izin almıştım. Bugün hastaneden taburcu oldum ve bugün başlangıçlı 3 ay heyet raporu verildi. Ama bu hafta için izin almadım. Hastanenin verdiği raporda yatış tarihim, taburcu olduğum tarih ve raporun başlangıç tarihi (bugün) yazıyor. Özlük birimine gönderdim raporu. Bu hafta için izin almam gerekli miydi yoksa hastanede olduğum için izinli mi sayılacam ve geçen hafta aldığım yıllık izni iptal ettirebilir miyim ?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Şubat 2026 16:40

Geçmiş olsun, hızlıca sağlığınıza kavuşmanızı dilerim.

Maalesef mevzuatta hastaneye ya da başka bir sağlık kuruluşuna günübirlik ya da uzun süreli gitmekle ve yatış yapmakla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Aldığınız raporda hastaneye yatış tarihiniz ve aldığınız heyet raporu tarihleri belli olduğundan, kurumunuzun hastaneye yattığınız günleri ve heyet raporu günlerini yıllık izin olarak değil heyet raporu olarak dikkate alması gerekir.

Yatış günlerini normal rapor olarak dikkate alamazlar, çünkü o günlere ait raporunuz yok. Ancak yıllık izinden de düşülemez çünkü hastanede yatma mazeretiniz var.

Sonuç olarak kurumunuz hastaneye yattığınız günden itibaren heyet raporunun sonuna kadar size heyet raporu hastalık izni vermesi gerekir. Raporu bir an önce kurumunuza ulaştırıp hastalık iznine çevirmelerini talep ediniz.

