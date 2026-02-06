Geçmişe yönelik yıllık izin iptali mümkün mü?

Geçmiş olsun, hızlıca sağlığınıza kavuşmanızı dilerim.

Maalesef mevzuatta hastaneye ya da başka bir sağlık kuruluşuna günübirlik ya da uzun süreli gitmekle ve yatış yapmakla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Aldığınız raporda hastaneye yatış tarihiniz ve aldığınız heyet raporu tarihleri belli olduğundan, kurumunuzun hastaneye yattığınız günleri ve heyet raporu günlerini yıllık izin olarak değil heyet raporu olarak dikkate alması gerekir.

Yatış günlerini normal rapor olarak dikkate alamazlar, çünkü o günlere ait raporunuz yok. Ancak yıllık izinden de düşülemez çünkü hastanede yatma mazeretiniz var.

Sonuç olarak kurumunuz hastaneye yattığınız günden itibaren heyet raporunun sonuna kadar size heyet raporu hastalık izni vermesi gerekir. Raporu bir an önce kurumunuza ulaştırıp hastalık iznine çevirmelerini talep ediniz.