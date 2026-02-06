Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Heyet raporu hk.


06 Şubat 2026 15:05
Heyet raporu hk.

Merhaba, geçen hafta başında hastaneye yatışım yapıldı. O hafta için yıllık izin almıştım. Bugün hastaneden taburcu oldum ve bugün başlangıçlı 3 ay heyet raporu verildi. Ama bu hafta için izin almadım. Hastanenin verdiği raporda yatış tarihim, taburcu olduğum tarih ve raporun başlangıç tarihi (bugün) yazıyor. Özlük birimine gönderdim raporu. Bu hafta için izin almam gerekli miydi yoksa hastanede olduğum için izinli mi sayılacam ve geçen hafta aldığım yıllık izni iptal ettirebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Proje okulundaki öğretmenin dershanede çalışmasıİhtiyaç olmadığı halde öğretmen atanması sonucu norm fazlası olmaMemurluktan milli eğitim akademisine geçiş.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Fazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Müdürün savunma istemesiYönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.

Sözlük

non bis in idem 2 Ey dermess 3 doların 2.50 olması 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 14 şubat 1 Doğu Gözaçan 1 yalnız kalmak 1

Son Haberler

Tarkan'ın konser kazancı dudak uçuklattıCB, Sözleşmelilerin Kadroya Geçişine Dair İdarelere Yazı Gönderdi!Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldıYKS başvuruları başladıErzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi