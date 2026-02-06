Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İcra Katipliği Ünvan Değiştirme Hakkında.


06 Şubat 2026 15:20
İcra Katipliği Ünvan Değiştirme Hakkında.

arkadaşlar 2025 havuz tayini döneminde naklen tayin ile geldim. geldiğim yerde ''zabıt katibi'' unvanında icra müdürlüğünde 10 seneye yakın görev yaptım. Bakanlığa ünvan değiştirmek için icra katipliği ünvanına geçmek için dilekçe göndersem kabul edilir mi.? 2 side genel idari hizmetler sınıfı sayılmakta..

etrafında bu şekilde duyan, gören, gecis yapan bilgi sahibi olan var mı.?

Çok Yazılan Konular

Mazeretin Ortadan Kalkması BoşanmaSize Çok Garip Bir Sorum OlacakAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlikİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorYeşil Pasaport İnfaz Ve Koruma Memuru İçinVasi Maddi KısıtKomisyon Kararına İtirazUYAP Sorunu

Sözlük

yalnız kalmak 1 Ey dermess 3 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 Doğu Gözaçan 1 doların 2.50 olması 2 14 şubat 1 non bis in idem 2

Son Haberler

Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklamaGSB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu yayımlandıDolar haftayı yükselişle kapattıBakan Güler: Planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğizAltının kilogram fiyatı 7 milyon 260 bin liraya düştü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi