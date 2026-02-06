KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
POMEM LİSANS ERKEK ADP KAÇ OLMALI?


06 Şubat 2026 15:54
POMEM LİSANS ERKEK ADP KAÇ OLMALI?

KPSS puanım 72,8. Parkuru 44-45 işe bitirebiliyorum (80-75 puan).

Mülakattan 70 alsam 6.800 kişilik lisans erkek sıralamasına girebilir miyim?

