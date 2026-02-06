Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Üniversiteden Milli Eğitim Akademisine Geçiş


06 Şubat 2026 15:56
Üniversiteden Milli Eğitim Akademisine Geçiş

Merhaba, bugün yayımlanan MEB Akademi başvuru kılavuzunu inceleyen görmüştür. Akademiye öğretim üyelerinden de alım yapılacak. Doğrudaki bir devlet üniversitesinde doçentim. Senelerdir memleketime yakın bir kuruma geçmek istiyorum, fakat malum tanıdık vs olmadığından bu mümkün olmadı, olmayacak da. Akademiye sözleşmeli eğitim personeli olarak geçmek niyetindeyim, burada da torpil olacaktır elbet ama yine de denemek istiyprum. Kılavuzun bir maddesinde "istihdam edilenin kadrosuyla ilişiği kesilir" derken bir başka maddede "sözleşmeli personel iken emeklilik ve özlük hakları kurumundaki gibi devam eder". Yani istihdam edilirsem sözleşmem yenilenmediği takdirde kendi kurumuma geçişim mümkün olmayacak izlenimine kapıldım. Konu hakkında bilgi ve görüşlerinize, tavsiyelerinize ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum.

