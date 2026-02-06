Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Mehil izni


06 Şubat 2026 18:21
Mehil izni

Merhaba mehil iznindeyken göreve çağrıldım geri kalan izin halkımı nasıl kullanabilirim yada mehil iznim iptal mi olur bununla ilgili bilgi alabilir miyim ?

