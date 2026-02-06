İhraç ve emeklilik

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim, 22 yıl polis memurluğu yaptım, 2022 de gih oldum, %60 engelli raporum var, üst katta oturan polis memuru ile gürültüden dolayı karakolluk olmuştuk, sonra şikayetleri geri çektik, lojmanda kaç yılı kalmıştır diye polnetten sorgulama yapmistim, , şikayetçi oldu polis, baş müfettiş soruşturma için görevlendirildi, sormak istediğim şudur, hiç disiplin cezam yok, bu olaydan dolayı ihraç olurmuyum, ihraç olursam eğer emekli maaşını ve ikramiyemi alabilirmiyim, toplam 26 yılık memurum, 5 yıl yıpranma hariç&nbsp;

