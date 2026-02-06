Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ücretsiz izin hakkında


06 Şubat 2026 19:10
Ücretsiz izin hakkında

Analık izni sonrası 24 aylık ücretsiz izin aldım bu izin bitince tekrar ücretsiz izin alabiliyor muyuz

Çok Yazılan Konular

Hizmet birleştirme hakkında soruEş durumu hizmet gruplarıiller arası tayinFiili hizmet zammıİller arası tayin zimmete düşmeHaziran 2026 illerarası ataması10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılmaHemşirelikten memurluğa geçişEkip portal izinSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

doların 2.50 olması 2 14 şubat 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 Ey dermess 3 şu an çalan şarkı 1 non bis in idem 2 yalnız kalmak 1

Son Haberler

Emlak vergisinde üç kat artış: Mülk sahiplerinin bütçesi sarsıldı'Nişanlım depremde öldü' deyip kadınları dolandıran fenomene hapisÇocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 51 zanlı tutuklandıFenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli olduHatay'da Dönmezler suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi