2022 de Sözleşmeliden Kadroya Geçmeyenler Yeniden Kadroya ne zaman geçebilir?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
3 yılını doldurduktan sonra kadrosunu alan oldu mu ?Derece kademe ne olur?Derece kademeSözleşmeli (4/B) Personel Aday mıdır?Toplu Sözleşmede 4B li Sözleşmeli Personeller için + Puan var mı?Kpss 2025/2 İşe ne zaman başlarım?Başka Memuriyete Geçiş Kadro Derece ve İzin4/N sözleşmeli tayin hakkı4/B Sözleşmeli Ocak MaaşıSözleşmeli koruma ve güvenlik 13 puan ek ödeme
Sözlük
Son Haberler
İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulunduMİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan soyguncu yakalandıDilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 14 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi