2022 de Sözleşmeliden Kadroya Geçmeyenler Yeniden Kadroya ne zaman geçebilir?

2022 de sözleşmeliden kadroya geçişte maaşımız çok düştüğü için kadroya geçmemiştim. 10 senedir sözleşmeli memur olarak çalışıyorum kadroya geçişimiz nasıl olur?

2022 de sözleşmeliden kadroya geçişte maaşımız çok düştüğü için kadroya geçmemiştim. 10 senedir sözleşmeli memur olarak çalışıyorum kadroya geçişimiz nasıl olur?