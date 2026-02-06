Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/N sözleşmeli tayin hakkı


06 Şubat 2026 21:25
4/N sözleşmeli tayin hakkı
arkadaşlar eşimde bende sözleşmeli olarak ktb de çalışıyoruz eşim benden önce atandı bir yılı temuz ayında dolacak benim daha çok var eşim yanıma tayin isteyebilir mi bakanlık uygun görüyor mu bu şekilde tayin olan oldumu lütfen yardımcı olan bilen kimse yok mu?

murey
Aday Memur
06 Şubat 2026 21:27
düzeltiyorum 4/B olacaktı klavye hatası bilen arkadaşlar lütfen bilgi verirseniz çok sevinecem
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 yılını doldurduktan sonra kadrosunu alan oldu mu ?Derece kademe ne olur?Derece kademeSözleşmeli (4/B) Personel Aday mıdır?Toplu Sözleşmede 4B li Sözleşmeli Personeller için + Puan var mı?Kpss 2025/2 İşe ne zaman başlarım?Başka Memuriyete Geçiş Kadro Derece ve İzin4/N sözleşmeli tayin hakkı4/B Sözleşmeli Ocak MaaşıSözleşmeli koruma ve güvenlik 13 puan ek ödeme

Sözlük

fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 doların 2.50 olması 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 yalnız kalmak 1 14 şubat 1 Ey dermess 3 non bis in idem 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulunduMİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan soyguncu yakalandıDilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 14 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi