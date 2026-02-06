4/N sözleşmeli tayin hakkı

arkadaşlar eşimde bende sözleşmeli olarak ktb de çalışıyoruz eşim benden önce atandı bir yılı temuz ayında dolacak benim daha çok var eşim yanıma tayin isteyebilir mi bakanlık uygun görüyor mu bu şekilde tayin olan oldumu lütfen yardımcı olan bilen kimse yok mu?

arkadaşlar eşimde bende sözleşmeli olarak ktb de çalışıyoruz eşim benden önce atandı bir yılı temuz ayında dolacak benim daha çok var eşim yanıma tayin isteyebilir mi bakanlık uygun görüyor mu bu şekilde tayin olan oldumu lütfen yardımcı olan bilen kimse yok mu?