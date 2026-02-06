Polsan hk.

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
şubat itibariyle polsan 4730 tl kesecekmiş.Artık iyice harca bağladılar.hem zorla kesiliyor hem çıkış yok hem enflasyona ezdiriliyor.Bu maddeler bakılırsa artık kesinlikle memurlar dan gasp edilen polsan HARAÇ sisteminden çıkılması elzem olmuştur.Özellikşe şu berbat ekonomik ortamda zaten maaşlar yetmiyor birde bu polsan Haracı ile iyice fakirleşiyır.Zorunlu polsan haramdır helal değildir

