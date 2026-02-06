Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
yapay zeka ve polnet


yapay zeka ve polnet

bilgisi olan arkadaslarimiz fikir sunabilirse sevinirim. polnet icin kurumsal anlamda yapay zeka modelleri kullanilabilir mi. local pclerde calisabilecek model de olabilir. genel mudurlukce tum polnet pclerinin erisebilecegi bir model de olabilir. nete tabi ki baglanmayacak ancak bir cok konuda veri isleme ve duzenleme de hiz katabilir mi..

