Uzman Öğretmenlik Onay Süreci


06 Şubat 2026 22:38
Uzman Öğretmenlik Onay Süreci

Videoları tamamladım. Mebbis kariyer basamakları modülündeki bilgiler şu şekilde:

Uzmanlık Süresini Dolduracağı Gün: 26/02/2026

Uzman Öğretmenlik - Eğitimi Tamamladi.

Uzman Öğretmenlik - Eğitimi Tamamladi. İncelenmeyi Bekliyor.

Bundan sonrası için okulun vereceği bir onay var mı (ekranı açıp baktık ama bir şey göremedik) yoksa günün dolmasını mı beklemek gerekiyor? Günü gelince bir onay işlemi olacak mı acaba? Teşekkürler.


jajacoelho
Genel Müdür
06 Şubat 2026 22:44

26 şubata kadar onay aktif olmuyor..26 şubatta onaylanır ve o günden itibaren uzmanlığınız işlemeye başlar


Lewo124
Şube Müdürü
06 Şubat 2026 23:24
hocam takip edin süreniz dolduğunda önce okul müdürünüz, sonra il/ ilçe onaylayacak. Siz takipçisi olun. hayırlı olsun bu arada.
