Batı dan Batıya tayin


06 Şubat 2026 22:53
Batı dan Batıya tayin
iyi günler arkadaşlar batıdan batıya tayin nasıl oluyor bu konuda bana bilgi verebilir misiniz bulunduğum il on yıl yedi yıl görev yaptım nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

