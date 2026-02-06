Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

85 GÜNDÜR BAKANLIKTAN GELMEYEN CEVAP ?


06 Şubat 2026 23:43
85 GÜNDÜR BAKANLIKTAN GELMEYEN CEVAP ?

Arkadaşlar 85 gün önce

Komisyon aracılığıyla Taşra Atamaya dilekce gönderdim

Harçsız ve yolluksuz olarak naklen tayin istedim. Normalde 15 20 günde red cevabı gelirdi genelde olumsuz olduğu zaman daha öncesinde bu konuda tecrübeliyim.

85 gündür cevap gelmemesi

Olumlu olacagı anlamına mı gelir?

Benzer süreci yaşayan varmı aranızda..

Bakanlıgı ne zaman arasam

Değerlendirme aşamasında başkanlık makamına arz edildi denilip geçiliyor.? Sizce olumlu olma ihtimali nedir?

