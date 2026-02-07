Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

C dilimi aktif çalışamaz 16/5 maddesi


07 Şubat 2026 00:15
C dilimi aktif çalışamaz 16/5 maddesi

C dilimi aktif çalışamaz 16/5 olan bir kişi faal olmayan yer yazıyor sağlık daire den gelen yazida

Emniyet de faal olmayan yer neresi

Bu maddede çalışan ekipler deki nöbet kulübesinde bir kişi nöbet tutabilir mi

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerKoruma Büroya tayinMaaş eşitlenmesi2026 Mazeret atamalarıBatı batı 7 il Zorunluluğuİpkalar ne zaman açıklanır? Nakdi tazminat ne kadar alabilirim?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler5510'a tabi memur 15 yıldan emekli olabilir mi?Sağlık daire silahı geri verme süresi

Sözlük

doların 2.50 olması 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 günün sözü 1 şu an çalan şarkı 1 Ey dermess 3 hiçbir yere ait olmama hissi 1 yalnız kalmak 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 4 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 non bis in idem 2

Son Haberler

Görevden Uzaklaştırılan Kişinin Göreve İadesi Halinde Performans Ödemelerinin Yapılması ve Eksik Ödemelere Faiz İşletilmesi Gerekir Mi?7 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıYÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlarBaşakşehir'de sitede yönetim krizi: 5 milyon TL'nin başka hesaplara aktarıldığı iddiasıDeniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi