Özür Grubu Atamam Hakkında (Lütfen Okuyun)


07 Şubat 2026 08:59
Özür Grubu Atamam Hakkında (Lütfen Okuyun)

Arkadaşlar merhaba. Özür grubu döneminde babamın heyet raporuyla il dışı tayin başvurusunda bulundum. Heyet raporu devlet hastenesinden alındı yeni tarihli ve %88 tam bağımlı birey (başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez) ibaresi de var. Bu raporla başvurdum onaylandı, bana seçebileceğim okullar açıldı ve 1.sırada ki tercihim geldi. ancak herkesin kararnamesi geldiği halde benim ki gelmedi. iş milli eğitime gittim sordum " hocam sizin raporun DOĞRULANMASI için " sağlık bakanlığına yazı yazılmış cevap beklenecek ne kadar sürer bilemeyiz belki de atama iptal olur" cevabını aldım şok oldum. daha önce böyle bir durum yaşayan var mı hocam ? benim anlayamadığım madem rapordan emin değillerdi neden başvurum kabul edildi hatta "şu okula yerleştirildiniz" sonucu geldi mantıklı mı ? ne yapabilirim bu konuda teşekkürler

