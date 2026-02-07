Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Yazısı ve Eş Durumu Hk.


07 Şubat 2026 09:15
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Yazısı ve Eş Durumu Hk.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, yazısında Kadroya geçen kişiler bir yıl daha aynı kurumda görev yapmaya devam edecek olup, bu kişiler yalnızca can güvenliği ve sağlık sebebi halinde başka idarelere atanabilecektir. İbaresi var bu yazıdan önce 3 seneyi dolduranlar mevzuatta 4 seneyi doldurmadan tayin olamaz deseler bile +1 yılında eş durumu sebebiyle tayin olabiliyordu bu yazıda da bu madde ile herhangi bir yere geçiş olamayacağı vurgulanmış eş durumu tayini yine bu istisnalar arasında mı

