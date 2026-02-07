Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Resen belletmen görevlendirme yapılabilir mi?


07 Şubat 2026 09:17
Resen belletmen görevlendirme yapılabilir mi?

Çalıştığım okulun pansiyonu yok ve kadroluyum öncelikle bunu belirteyim. Kendi çalıştığım okula yakın bir bölgede 9 tane belletmen görev yapıyor ve belletmen ihtiyacı için duyuruya çıkmamışlar. İlgili okulun müdürü arasının iyi olduğu bir şube müdürü ile çalıştığım okula gelip bana öğretmen vereceksiniz diyor.(Okulumun müdürüne sormandan önce şube müdürüne durumu söylüyor.) Fakat çalıştığım okulda 15 bayan öğretmen var(3 tanesi farklı okullarda belletmenlik yapıyor, evlerine yakın okulları seçmişler.) 2 öğretmenimiz hamile. Kaldık 10 öğretmen bu 10 öğretmenden 3 tanesinin çocukları 2 yaşından küçük onlara belletmenlik görevi verilemez. 7 öğretmenden 3'ü kendi memleketinde çalıştıkları ve hatır gönül ilişkileri sebebiyle belletmenlik yapmayacağını söylüyor. 4 öğretmen kalıyoruz ve bizde belletmenlik yapmak istemiyoruz çünkü görevlendirme esasında yapılan eşitsizlikten dolayı. Kesinlikle nöbet tutmayız tavrında değiliz karşı olduğumuz yapılan görevlendirmenin eşitlik ilkesine aykırı olması. Bu durumda ne yapabiliriz ?


murathan2123
Aday Memur
07 Şubat 2026 11:21

önceklikle duyuruya çıkmalı istekli yoksa resen görevlendirme yapılır diyo yönetmelik .


shadesofcool
Aday Memur
07 Şubat 2026 11:30

Teşekkür ederim

murathan2123, 17 dk. önce

önceklikle duyuruya çıkmalı istekli yoksa resen görevlendirme yapılır diyo yönetmelik .

