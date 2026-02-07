Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

YÖK becayiş


07 Şubat 2026 11:34
YÖK becayiş
YÖK'ün yaptığı becayiş

Nrms
Aday Memur
07 Şubat 2026 11:35
tekrar ne zaman olacak bilgisi olan var mı bu sene içinde olur mu
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Görevde Yükselme Hizmet SüresiMahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıSelçuk Üniversitesi Maaş Bankası Promosyon AnlaşmasıBelediyeler arası tayinüniversiteler NAKLEN ATAMA kontejyanlarımühendis kadrosu hkÜnvan DeğişikliğiYÖK becayiş

Sözlük

günün sözü 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 non bis in idem 1 Ey dermess 3 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 4 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 yalnız kalmak 1 şu an çalan şarkı 1 ümit besen şarkılarında 3 A duygusu 2

Son Haberler

Bakan Göktaş: Biz turist gibi belirli günlerde deprem bölgesine gitmiyoruzİstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecekRamazan 19 Şubat'ta başlayacakBurhanettin Duran: Savaşlar artık fiziksel savaş alanlarıyla sınırlı değilBakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi