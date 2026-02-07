Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
07 Şubat 2026 13:07
Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.

Dünya ülkelerine baktığımızda öğretmenlerin girdiği ders sayısı ve ders süreleri bizim ülkemizde fazla. Az önce biraz baktım lisede ders süreleri 50 60 dakika arası biz de ise 40 dakika. ortalama 25 saat derse giriyorlar biz de ise 21. Zengin bir ülke olmadığımız ortada bence ders süreleri 45 dakikaya çıkmalı 21 saat norm hesabı ise 25 saate çıkmalı.


bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 13:08
Böylece öğretmenlerin az çalışıyorlar düşüncesi de ortadan kalkar.

baykuş123
Şef
07 Şubat 2026 13:23

Yazinizdaki en dikkat çekici kısım "bence" kelimesi.Siz kimsiniz ? Soru işareti ya da boş küme .


Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:24
sen bedava gir Aylık da 100 saat derse gir Böylece ülkeyi zenginleştirmiş olursun, üstüne düşeni yap bence, vazife kutsaldır

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 13:30
Bu forumda fikirlerimizi söylemek için var neden öğretmenler bu konuda vicdanlı davranmazlar maaş ek ders tatil oldu mu istiyorsunuz neden ülkenin menfaatine bir şey istemezsiniz

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:47
sen hepimize bedelsin, vicdan senden sorulur, biz garip gurabalar bilmez

MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 13:49

Sayın Bilinçli Vatandaş, teklifiniz bilimsel ve reel gerçeklerle örtüşmüyor bilakis derslerin 35 dakikaya düşürülmesi lazım zira yapılan bilimsel araştırmalarda bir öğrencinin bir ders saati boyunca derse maksimum konstantrasyon süresi 20 dakikadır. Hele z kuşağında bu sürenin daha da düştüğü görülüyor. Meslek, Güzel sanatlar ve Spor liselerinde uygulama dersleri dediğiniz gibi hatta blok olabilir. Onun haricindeki liselerde öneriniz uygulanırsa okullarda disiplin sorunları ve kaosa yol açar.


Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:57
bakanlar foruma girip okuyomuş onun yazdıklarını, bilmem ne madalyası vereceklarsa heraldasa, ondandır

Shangrilla
Memur
07 Şubat 2026 14:03

Başarısız bir troll. Ciddiye almaya değmez. Hogwarts'ta tuvalete giren troll bundan daha akıllıdır.


Denizoztekin
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:20

Doğru mantıklı


baykuş123
Şef
07 Şubat 2026 14:41

Trol olduğun için trol cevaplar alıyorsun. Ovropodo dorslor ollo dokokomis hadi ya :D

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:45
korkudan yazamıyo da şimdi

muhalif çocuk
Memur
07 Şubat 2026 14:48
Evrak işi ve angarya işler olmayacaksa dikkate alınabilir. Ama hem 25 30 saat derse gir, saatlik süre 50 60 dakika olsun ama saat başı 100 küsür gibi komik bir ek ders ücreti olsun. Yanında bir sürü göstermelik yalakalık VE amelelik gerektiren, hiçbir eğitici değeri olmayan yalandan teknik projeler yapılsın, ev ziyareti sosyal projeler yapılsın, akşam hafta sonu dinleneceksin veli ve ıdare telefondan darladın vs. 10 15 saatlik ders bile haftada 40 50 saat mesaiye denk geliyor.

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:50
sen de kibarlık yapma şimdi

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 14:50
sen kimsin de senden korkacağım saçma sapan başlıklar açan birisin ben bildiğim doğruları söylüyorum zaten bizim öğretmenlerimizin ekserisi sistemin yararına olan şeylere iş yükü nedeniyle hep karşı cevaplar beklediğim gibi en azından benzer düşüncelere sahip bir kaç öğretmenimizin olacağını düşünüyorum
Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:52
olmayacak

firatli_genclik
Genel Müdür
07 Şubat 2026 14:58

Vergi veren bir vatandaş olması yetmiyor mu?

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 15:03
Ben bir tarih öğretmeniyim. İçinde bulunduğum sistemin daha iyi hale gelmesini önemsiyorum.
firatli_genclik
Genel Müdür
07 Şubat 2026 15:04

Hocam onerinizin norma esas ders saatleri ile ilgili kısmına katılmakla beraber, ders saatlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususuna maalesef iştirak edemiyorum. Zira akademik başarısı ve ozdisiplini yüksek öğrenciler için bu iyi sonuçlar dondurebilirken, diğer ogrenclerde büsbütün motivasyon yitimine sebebiyet veriyor.

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 15:05
başka şeylerini de vermek istiyormuş vatandaş, kim bilir belki de başka birtakım yerlerini, vermekse eğer sadece vergi yetmez, veremedikleri rahatsız eder insanı

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 15:07
Hocam derslerin 45 dakika olması teneffüslerde 15 dakika olması hem yeni maarif modelle beraber derslerin etkinliklerle işlenmesini hem de teneffüslerde öğrencilerin gerçekten sosyalleşebilmesini sağlayacağını düşünüyorum 8 saat dersin 6 saate düşmesi ders sonunda saat 5 e kadar sportif ve sosyal faaliyetler, rehberlik ve kulüp faaliyetleri yapılabilir.
