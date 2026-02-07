Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmenlerin ders saati


07 Şubat 2026 13:07
öğretmenlerin ders saati
Dünya ülkelerine baktığımızda öğretmenlerin girdiği ders sayısı ve ders süreleri bizim ülkemizde fazla. Az önce biraz baktım lisede ders süreleri 50 60 dakika arası biz de ise 40 dakika. ortalama 25 saat derse giriyorlar biz de ise 21. Zengin bir ülke olmadığımız ortada bence ders süreleri 45 dakikaya çıkmalı 21 saat norm hesabı ise 25 saate çıkmalı.

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 13:08
Böylece öğretmenlerin az çalışıyorlar düşüncesi de ortadan kalkar.

baykuş123
Şef
07 Şubat 2026 13:23

Yazinizdaki en dikkat çekici kısım "bence" kelimesi.Siz kimsiniz ? Soru işareti ya da boş küme .


Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:24
sen bedava gir Aylık da 100 saat derse gir Böylece ülkeyi zenginleştirmiş olursun, üstüne düşeni yap bence, vazife kutsaldır

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Şubat 2026 13:30
Bu forumda fikirlerimizi söylemek için var neden öğretmenler bu konuda vicdanlı davranmazlar maaş ek ders tatil oldu mu istiyorsunuz neden ülkenin menfaatine bir şey istemezsiniz
