öğretmenlerin ders saati

Dünya ülkelerine baktığımızda öğretmenlerin girdiği ders sayısı ve ders süreleri bizim ülkemizde fazla. Az önce biraz baktım lisede ders süreleri 50 60 dakika arası biz de ise 40 dakika. ortalama 25 saat derse giriyorlar biz de ise 21. Zengin bir ülke olmadığımız ortada bence ders süreleri 45 dakikaya çıkmalı 21 saat norm hesabı ise 25 saate çıkmalı.

