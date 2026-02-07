Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eş durumu atama acil yardım


07 Şubat 2026 13:10
Eş durumu atama acil yardım

Merhabalar

Ankarada polis memuruyum 8 ağustos 2025 de atandım nişanlım 30 haziran 2025 de konyaya hemşire olarak atandı nikah yapıp dilekçe vercem eş durumundan konyaya gidebilirmiyim bu konuda bilgisi tecrübesi olan bilgi verebilir mi

