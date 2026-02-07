Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

geçmiş olsun herkese, gys de geçti


07 Şubat 2026 13:25
geçmiş olsun herkese, gys de geçti
nasıldı sınavınız söyleyin bakalım

Asi-L
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:34

2023 sınavına göre daha kolaydı, kılavuzda belirtilmeyen Maarif Modeli ile ilgili sorular ise ?itiraz? sebebi?


Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 13:45
kaç bekliyorsun
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.İhtiyaç olmadığı halde öğretmen atanması sonucu norm fazlası olmaMemurluktan milli eğitim akademisine geçiş.Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?GYS sınav merkeziMüdürün savunma istemesiİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.öğretmenlerin ders saatiEylül 2023'te atanan 45 bin öğretmenin tercih yapamaması.

Sözlük

fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 ümit besen şarkılarında 3 A duygusu 2 Ey dermess 3 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 4 şu an çalan şarkı 1 yalnız kalmak 1 non bis in idem 1 günün sözü 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1

Son Haberler

Bakan Göktaş: Biz turist gibi belirli günlerde deprem bölgesine gitmiyoruzİstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecekRamazan 19 Şubat'ta başlayacakBurhanettin Duran: Savaşlar artık fiziksel savaş alanlarıyla sınırlı değilBakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi