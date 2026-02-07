Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gemiş olsun gys başlığımı neden sildiniz ya


07 Şubat 2026 14:02
gemiş olsun gys başlığımı neden sildiniz ya
bu ne faşizanlık

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:04
arkadaşlar 'layın gitmesin başlık ya, sınavı konuşmak da mı suç

Banu Akkan
Aday Memur
07 Şubat 2026 14:58
herkesin iyi geçmiş demek ki
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

öğretmenlerin ders saatiEk ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.İhtiyaç olmadığı halde öğretmen atanması sonucu norm fazlası olmaMemurluktan milli eğitim akademisine geçiş.Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?GYS sınav merkeziMüdürün savunma istemesiİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Uzman Öğretmenlik Onay Süreci

Sözlük

fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 Ey dermess 3 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 yalnız kalmak 1 şu an çalan şarkı 1 ümit besen şarkılarında 3 A duygusu 2 non bis in idem 1 günün sözü 1 doların 2.50 olması 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1

Son Haberler

MSB: Van hudut hattında 5 kilo uyuşturucu ele geçirildiUşak'ta tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastıMHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacakİstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?Bitcoin fiyatında düşüş sürüyor

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi