Kurumlararası geçiş naklen atama

Merhaba,

2022 yılında sözleşmeli Jandarma Astsubay olarak mezun oldum.

2024 yılında KPSS?ye girdim ve bölümüm ilk ve acil yardım olması itibariyla 2025 Aralık ayında bir belediyenin açmış olduğu KPSS kapsamındaki yazılı ve uygulamalı sınavları kazanarak Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) kadrosu itfaiye pozisyonu için başarılı oldum.

Ancak 2025 Ocak ayında muvazzaf (kadrolu) Jandarma Astsubaylığa geçtim ve şu an 657 sayılı Kanun kapsamında Jandarma Hizmetleri Sınıfında görev yapıyorum.

Bu durumda;

1.657 sayılı Kanun?un kurumlar arası nakil hükümlerine göre, Jandarma Hizmetleri Sınıfından belediyedeki Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosuna kurumlar arası geçiş yapmam mümkün müdür?

2.Yoksa muvazzaf astsubaylıktan istifa ederek, belediyedeki YHS kadrosuna ilk defa/yeniden atama yoluyla mı başlamam gerekir?

3.Askerî personel olmam sebebiyle 657?ye tabi sivil kurumlara geçişte özel bir engelbulunmakta mıdır?

Bilgisi olanların mevzuat veya uygulama örnekleriyle yardımcı olmasını rica ederim.

Teşekkür ederim.