Haklı Bir İsyan - İthal Katip

İstanbulda ıslık çalsan en az 1 milyon kişi adliyenin kapısına yığılır katip olacağım diye adam gidip Erzurumdan katip ithal etmiş. Şaka gibi. Tamam torpil referans vs ama bu iş cidden böyle olmaz. Adliyenin çökmesine neden olan en büyük sebeplerden biri. Malumunuz yeni personel alımı yapıldı, gelenleri görseniz daha koltuğa oturmadan 'ben ne zaman tayin olup memleketime geri dönerim' diye soruyorlar. Adam bulamamış gibi gitmiş Erzurumdan, Mardinden memur alımı yapmışlar hayret bir iş. Benim babamın işi değil ama gerçekten devletimiz için üzülüyorum. Adliye neden çöküyor, işler neden yavaş deniyor hep. İşte bu yüzden. Yıllarca eksik personel çalış, sonra git ithal memur getir. O da max 2 sene sonra tayin olup gitsin. Olacak iş değil.

