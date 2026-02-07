Ankara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURK

kasten yaralama dan suç kaydi ollan bir şehir eskiyasinin orda çalıştırılması zaten başlı başına facia görüntüler olmasa polis küfür etti diye kalacak olay meslektaşının mekanını cennet etsin mevlam sözün bittiği yerdeyiz kendi imkanlariyla hastaneye gidiyor olay yerindeki güvenlik ne yapıyor merak ediyorum

kasten yaralama dan suç kaydi ollan bir şehir eskiyasinin orda çalıştırılması zaten başlı başına facia görüntüler olmasa polis küfür etti diye kalacak olay meslektaşının mekanını cennet etsin mevlam sözün bittiği yerdeyiz kendi imkanlariyla hastaneye gidiyor olay yerindeki güvenlik ne yapıyor merak ediyorum