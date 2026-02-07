Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Ankara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURK


07 Şubat 2026 17:26
Ankara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURK

Merhum polisi dövenler birçok kişi. Polis karşılık da vermiyor. Ama tutuklanan bir kişi.

Adaletin bu mu dünya? Ankara emniyetinin gereğini yapmasını istiyorum. Polise yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor devletimizin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz


zeki sunal
Aday Memur
07 Şubat 2026 17:38
bisey yapilmazsa bize de yaziklar olsun

Alp340626
Şef
07 Şubat 2026 17:38
kasten yaralama dan suç kaydi ollan bir şehir eskiyasinin orda çalıştırılması zaten başlı başına facia görüntüler olmasa polis küfür etti diye kalacak olay meslektaşının mekanını cennet etsin mevlam sözün bittiği yerdeyiz kendi imkanlariyla hastaneye gidiyor olay yerindeki güvenlik ne yapıyor merak ediyorum

masterrrrr
Şef
07 Şubat 2026 17:41

Merhum polisimizden sikayetci olan komiser bozuntusuna ne demeli? Hemen ihrac olmalidiir o sut oglan

Toplam 3 mesaj

