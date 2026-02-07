Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Geçiçi görevlendirme hk.


07 Şubat 2026 18:14
Geçiçi görevlendirme hk.

Arkadaşlar zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Eşim ev hanımı anlaşamadık ve bana boşanma davası açtı. Bu süreçte eşimin ailesi tarafından defalarca tehdit ve baskıya maruz kaldım. Ancak olayların daha fazla büyümesini istemediğim için şikayetçi olmadım. Bulunduğum şehirde benim tanıdığım hiç kimse yok ancak eşimin bütün aile ve akrabaları burada yaşıyor. Başımın derde girmemesi için memleketimdeki veya başka bir yerdeki adliyeye geçici görevlendirme talep edebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlikİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorMazeretin Ortadan Kalkması BoşanmaVasi Maddi KısıtKomisyon Kararına İtirazUYAP SorunuYeşil Pasaport İnfaz Ve Koruma Memuru İçinHaklı Bir İsyan - İthal Katipİnfaz Koruma - Fazla Mesai HakkındaTorpille Denetim Serbestliğe Geçenler

Sözlük

günün sözü 1 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 şu an çalan şarkı 1 yalnız kalmak 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 ümit besen şarkılarında 3 A duygusu 2 non bis in idem 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 doların 2.50 olması 1 Ey dermess 3

Son Haberler

Bakan Tekin'den sosyal konut projesine özel destekTicaret Bakanı Bolat'tan BYD iddialarına cevap7 büyüklüğünde deprem kapıdaEpstein'e benzeyen Kayserilinin isyanıBakan Tekin'den taziye ziyareti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi