Geçiçi Görevlendirme


07 Şubat 2026 18:14
Geçiçi Görevlendirme

Arkadaşlar zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Eşim ev hanımı anlaşamadık ve bana boşanma davası açtı. Bu süreçte eşimin ailesi tarafından defalarca tehdit ve baskıya maruz kaldım. Ancak olayların daha fazla büyümesini istemediğim için şikayetçi olmadım. Bulunduğum şehirde benim tanıdığım hiç kimse yok ancak eşimin bütün aile ve akrabaları burada yaşıyor. Başımın derde girmemesi için memleketimdeki veya başka bir yerdeki adliyeye geçici görevlendirme talep edebilir miyim ?


E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2026 20:17

Şikayetçi ol sonrasında şikayet dosyasını dilekçenin ekine ekleyerek can güvenliğini gerekçe göstererek tayin iste.

