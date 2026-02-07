KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Çevre ve Şehircilik İklim Değş. Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı


07 Şubat 2026 19:20
Çevre ve Şehircilik İklim Değş. Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
Hayırlı aksamlar öncelikle.Bakanlıkta Müfettiş Yardımcıları tam olarak ne iş yaparlar bunun dışında daha önce müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü mülakat aşamalarından geçenler deneyimlerini aktarabilirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Hakim Savcılık Güvenlik SoruşturmasıKpss A Grubu 35 Yaş Şartı

Sözlük

bir kitap intihar eder 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 beyran çorbası 1 yalnız kalmak 1 günün sözü 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 Ey dermess 3 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den sosyal konut projesine özel destekTicaret Bakanı Bolat'tan BYD iddialarına cevap7 büyüklüğünde deprem kapıdaEpstein'e benzeyen Kayserilinin isyanıBakan Tekin'den taziye ziyareti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi