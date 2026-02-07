TR Dizin dergilerin ücretli olması!

Kamu Personeli \ Akademik Personel
2026 itibariyle neredeyse hepsi ücret talep etmeye başladılar. TR dizin yayın şartını zorunlu kılan ÜAK yüzünden TÜBİTAK trafından oluşturulan ücretsiz bir platformu kullanan bu dergilerin ücret istemesi türk akademisin geldiği rezalet durumun özetidir. Kocaman bir ayıptır. Memurlar.net?in bu durumu haber yaparak bizi desteklemesi önem arz etmektedir. Lütfen bu başlıkta ses çıkararak destek veriniz

