Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ilçe programı


07 Şubat 2026 23:24
ilçe programı
ilçede ağaç dikimi programı yapan varsa işlem basamaklarını yazabilir mi. tüm okulların katılacağı bir hatıra ormanı alanı be fidanların isteyeceği bir program. yazışmalar nereden başlar vs

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.GYS sınav merkeziUygulamayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Memurluktan milli eğitim akademisine geçiş.Resen belletmen görevlendirme yapılabilir mi?Uzman Öğretmenlik Onay SüreciEk ders ücreti 500 TL olmalı.

Sözlük

otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 doların 2.50 olması 1 şu an çalan şarkı 1 günün sözü 1 yalnız kalmak 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 3 ümit besen şarkılarında 3 A duygusu 2 non bis in idem 1

Son Haberler

Ücretsiz İzinde Olan Eş İçin Aile Yardımı Ödeneğinden Faydalanılabilir Mi?Umre hayali kabusa döndü: 17 kişi dolandırıldı!Soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk, öldü2 İlde tefecilik operasyonu: 19 gözaltıElazığ'da çiçek hastalığı paniği! 6 köy karantinaya alındı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi