Engelli Memurun Eğitim Hakkının Engellenmesi

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan Engelli bir Hemşire olarak Temmuz 2025 tarihinde iller arası tayin ile üniversite okuyup nöbet tutmak için şuan çalıştığım kuruma tayin geldim. 11 senelik memuriyet hayatım boyunca kendi isteğim ile aktif nöbet tutmama rağmen idare, beni nöbet tutabilir raporu almam için heyete sevk etti. Nöbet tutabilir raporu almama rağmen ise şuan hasta güvenliği, sağlık güvenliğiniz gibi bahaneler ile nöbet tutturmamakta ısrar edip ilk dönem üniversitede sınıfta kalmama sebep oldular. 16 Şubat'ta 2. dönem başlayacak ve benim nöbet talebime yeniden red cevap verdiler. Bundan sonrası ne yapabileceğim hakkında bilgi ve tecrübesi olup bana tavsiyede bulunacak birileri var mı acaba?

