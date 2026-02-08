Matematik Soru Çözümü İçin Yapay Zeka Uygulaması Geliştirdim (İlk 20 Kişiye Premium Kod Hediye)

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
08 Şubat 2026 12:38
Selamlar, Kendi geliştirdiğim ve yapay zeka destekli matematik soru çözüm uygulaması Hypatia'nın yeni sürümü yayınlandı.

Kutlamak ve sizlere destek olmak için ilk yorum atan 10 arkadaşa 20 Soru Hakkı içeren Premium Kod hediye edeceğim.

Uygulama ne işe yarar? Fotoğrafını çektiğiniz soruyu çözer, size detaylı bir şekilde konusunu anlatır, kendinizi denemeniz için benzer sorular üretir ve çözdüğünüz konulardan size özel deneme sınavı hazırlar.

İndirip deneyen ve Play Store'da dürüst yorumunu yapan herkese şimdiden teşekkürler. Kod isteyenler yoruma "İsterim" yazabilir!

Play Store Uygulama İsmi: Hypatia: Yapay Zeka Matematik

