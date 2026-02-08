Disiplin Süreci İşleyişi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
08 Şubat 2026 13:28
Aşağıdaki sorularımı, süreci yaşamış veya gerçekten bilgi sahibi olanların yanıtlamasını rica ederim

1) İl Disiplin Kurulunda verilen karar şayet ihraç yönünde ise, Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi süreci ne kadar sürüyor zaman olarak? YDK hangi sürede karara bakıyor ortalama olarak?

2) 7068 sayılı kanunda süreç YDK uygun görüşü Bakanın onayı ile kesinleşir diyor ama forumda okuduğum bazı yazılarda YDK kararı ile kesinleşir diye mahkeme kararından bahsediliyor, doğrusu hangisidir?

3) YDK da ihraç verdiği senaryoda Bakan onayı süre olarak ne kadar zaman alıyor?

Teşekkür ederim.

