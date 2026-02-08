Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

boşanma mazereti hk.


08 Şubat 2026 13:45
boşanma mazereti hk.
cümleten selamün aleyküm. ben eşimle boşandım ve mazeret ç belirtir dilekçe yazdım. atandığım yerde 1 yıl dolmadığı (1 yılda 2 atama olmamasından dolayı) için yeni görev yerime 12 ay geçici görevli gönderildim. bu süre bitiminde asaleten atama direk geliyor mu dilekçe mi veriyoruz? ya da tamam geçici görevin bitti eski görev yerine gel diyebiliyorlar mı var mı böyle bir şey?

Türkkkkk
Aday Memur
08 Şubat 2026 16:01
yok mu fikri olan bilen bir abimiz ?

Alemdarali
Genel Müdür
08 Şubat 2026 16:09
asaleten atama gelecek kardeşim, sen dilekçe vermiyorsun, sonra gidip ilişik keseceksin çünkü geçici görev bitimi başlama yapıp tekrar ilişiğini kesmen gerekiyor asil olduğun ilde personel şube sorun çıkarmaz ise başlamanınyapıp hemen gıyabında da kesebilirler sonra 15 gün mehil ardından göreve başlarsın ancak dediğim gibi personel şube illa gelip başlama yap ta diyebilir


