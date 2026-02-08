boşanma mazereti hk.

cümleten selamün aleyküm. ben eşimle boşandım ve mazeret ç belirtir dilekçe yazdım. atandığım yerde 1 yıl dolmadığı (1 yılda 2 atama olmamasından dolayı) için yeni görev yerime 12 ay geçici görevli gönderildim. bu süre bitiminde asaleten atama direk geliyor mu dilekçe mi veriyoruz? ya da tamam geçici görevin bitti eski görev yerine gel diyebiliyorlar mı var mı böyle bir şey?

cümleten selamün aleyküm. ben eşimle boşandım ve mazeret ç belirtir dilekçe yazdım. atandığım yerde 1 yıl dolmadığı (1 yılda 2 atama olmamasından dolayı) için yeni görev yerime 12 ay geçici görevli gönderildim. bu süre bitiminde asaleten atama direk geliyor mu dilekçe mi veriyoruz? ya da tamam geçici görevin bitti eski görev yerine gel diyebiliyorlar mı var mı böyle bir şey?