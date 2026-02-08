hizmet birlestirme

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
iyi gunler esim ögretmen milli egitimde gorev yapiyor daha onceden ozel okulda calisti fakat yaklasik 2 yil calismasina ragmen ogretmen olarak sigorta girisi yapilmadigi icin maduruz basogretmenligi iki yil gec olacak ne yapmamiz gerekiyor dava acmayi dusunuyoruz nasil bir yol izlemeliyiz yardimci olursaniz sevinirim

iki yıl içinde elden aldığı resmi ders programları, maaş ödemesi banka dekontları ile müracaat edin cimerden sgk ya ve maliyeye dağıtımlı gönderin, onlar icabına bakar.

Hocam hiç mi sgk girişi var mı yok mu diye bakmak aklınıza gelmedi ,2 yıl uzun süreç 2 ay falan değil ki hani


hergün ayrı bi işkence öğretmenlik, o cenderenin çilenin içinde bakamamış olabilirler, ayrıca baksa ne olacaktı işi mi bırakacaktı? siİn ekonomik koşullardan haberiniz yok mu? Mutlu azınlık mısınız
