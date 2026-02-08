Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?


08 Şubat 2026 13:47
Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?

iyi gunler esim ögretmen milli egitimde gorev yapiyor daha onceden ozel okulda calisti fakat yaklasik 2 yil calismasina ragmen ogretmen olarak sigorta girisi yapilmadigi icin maduruz basogretmenligi iki yil gec olacak ne yapmamiz gerekiyor dava acmayi dusunuyoruz nasil bir yol izlemeliyiz yardimci olursaniz sevinirim


Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 14:44
iki yıl içinde elden aldığı resmi ders programları, maaş ödemesi banka dekontları ile müracaat edin cimerden sgk ya ve maliyeye dağıtımlı gönderin, onlar icabına bakar.

gıdaaa
Aday Memur
08 Şubat 2026 16:05

Hocam hiç mi sgk girişi var mı yok mu diye bakmak aklınıza gelmedi ,2 yıl uzun süreç 2 ay falan değil ki hani


Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 16:12
hergün ayrı bi işkence öğretmenlik, o cenderenin çilenin içinde bakamamış olabilirler, ayrıca baksa ne olacaktı işi mi bırakacaktı? siİn ekonomik koşullardan haberiniz yok mu? Mutlu azınlık mısınız

Sinancan42
Memur
08 Şubat 2026 22:08
arkadaslar esimin stajerligi kaldirildi fakat ozel okulda unvan kismi ogretmenlik yazmiyor diye milli egitim kabul etmiyor biz hakkimizi yargi yolu ile almak istiyoruz nasil bir yol izleyecez idari mahkemeye mi dava acacaz bilgisi olan yazarsa sevinirim

Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 22:20
idari mahkemeye dava açacaksınız. fakat idare hukuku av yok, bulamazsınız da. çünkü memurlardan para kazanılmadığı için hiç bir av idare hukuku uzmanlaşmıyor, ancak ve ancak sendikanız varsa rica minnet belki onların av larından birine kabul ettirebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. kul hakkına girmeyi iş yaptıklarını sanan şeytanlarla yaşıyor olmak böyle bişey

Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 22:22
gerçi burada çalıştığı özel okula açmanız lazım davayı ki o da iş mahkemeleri oluyor, çünkü meslek kodunu öğretmen olarak girmemiş. bir de mali yönden sgk pirim ödememiş,
