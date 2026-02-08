Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?

idari mahkemeye dava açacaksınız. fakat idare hukuku av yok, bulamazsınız da. çünkü memurlardan para kazanılmadığı için hiç bir av idare hukuku uzmanlaşmıyor, ancak ve ancak sendikanız varsa rica minnet belki onların av larından birine kabul ettirebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. kul hakkına girmeyi iş yaptıklarını sanan şeytanlarla yaşıyor olmak böyle bişey

idari mahkemeye dava açacaksınız. fakat idare hukuku av yok, bulamazsınız da. çünkü memurlardan para kazanılmadığı için hiç bir av idare hukuku uzmanlaşmıyor, ancak ve ancak sendikanız varsa rica minnet belki onların av larından birine kabul ettirebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. kul hakkına girmeyi iş yaptıklarını sanan şeytanlarla yaşıyor olmak böyle bişey