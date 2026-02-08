Memur Defans (Android Uygulama)

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
08 Şubat 2026
Kamu personeli için yapay zeka destekli bir uygulama var . Ücretsiz. Hakkımızda tutulan tutanaklar için cevap hazırlıyor.

Google play de Memur Defans

(Link verilmiyor diye biliyorum link vermedim)

