şark süresi

08 Şubat 2026 16:36
arkadaşlar selamlar. kafama takılan bir soru sormak istiyorum. şarkta iken örnek 3 yıl görev süresi olan bir ilçede 1 yıl çalıştık, bir yılın sonunda aynı ilde görev süresi 2 yıl olan ilçeye atanırsak şark tamamlama süre hesaplaması nasıl oluyor. teşekkürler


Alidmr58
Şef
08 Şubat 2026 17:44

3 yıllık yerde 1 yıl çalıştıysan şark sürenin %33'nü tamamlamışsın geriye %66'sı kalmış. 2 yıllık yerin %66'sını yani 482 gün çalışınca tamamlamış olursun.

