Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Engelli durumu tayini


08 Şubat 2026 17:13
merhabalar babamdan ötürü engelli durumu tayini vereceğim. il dışı tayin gerceklestiginde hangi hastaneye gideceğim vs süreç nasıl işliyor acaba ? neye göre hangi hastaneye veriyolar ? veya tercih hakkı tanınıyor mu ?

