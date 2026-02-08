Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

4bli personel disiplin hk


08 Şubat 2026 18:21
4bli personel disiplin hk

Merhabalar 4bli personel olarak çalışıyorum benim borsada halka arzlara katılmam ve hisse senedi alıp satarak pora kazanmam bir problem yaratır mı acaba??

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.GYS sınav merkeziUygulamayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Memurluktan milli eğitim akademisine geçiş.Eylül 2023'te atanan 45 bin öğretmenin tercih yapamaması.Resen belletmen görevlendirme yapılabilir mi?

Sözlük

ghosting 1 yazıp yazıp silenler 1 menajer 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 şu an çalan şarkı 2 günün sözü 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 dandini dandini dastana 2 bir kitap intihar eder 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1

Son Haberler

Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurduAnkara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildiAK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklamaSuça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi