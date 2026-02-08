Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Maaş ve İcra


08 Şubat 2026 18:33
Maaş ve İcra
Ödeyemediğimden dolayı maalesef 4. icra yazısı geldi; Memurum ne olur? İlk icra maaş bankası Vakıfbank olduğu için o yüklü bir kredi idi. yoksa diğer gelen icralar 100-200-400 bin civarlarında aslında taksit olsa en fazla 2 seneye biter.

alikuşcu
Memur
08 Şubat 2026 21:15

yapılandırma var şu anda konuş bankalarla 48 aya kadar olur.

