Ziraat Bankası 162. Yıl Reklam Filmi

reklamı izlerken ?bunu niye görkem sevindik?le yapmışlar? diye soranlar olmuş ama bence cevabı çok basit. adam steril değil. cilalı bir reklam yüzü havası yok, aşırı tanıdık ama eskimemiş de. o yüzden anlattıkları daha inandırıcı duruyor. rol kesmiyor, duyguyu itelemiyor, kameraya oynama derdi yok. zaten reklamın da böyle bir şeye ihtiyacı yok.

ziraat bankası 162. yıl filminde hoşuma giden şey, oyuncunun önüne geçmemesi. görkem sevindik?i koyup ?bakın ne kadar güçlü bir yüz? demiyorlar; tam tersine adam geri çekiliyor, kurum konuşuyor. bu da ister istemez daha az reklam gibi hissettiriyor. bugün izleyici en çok bunu arıyor zaten: bağırmayan, akıl vermeyen, kendini pazarlamaya çalıştığını çok belli etmeyen işler. bu reklam da o çizgide, o yüzden çalışmış.