Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Ziraat Bankası 162. Yıl Reklam Filmi


08 Şubat 2026 18:52
Ziraat Bankası 162. Yıl Reklam Filmi

reklamı izlerken ?bunu niye görkem sevindik?le yapmışlar? diye soranlar olmuş ama bence cevabı çok basit. adam steril değil. cilalı bir reklam yüzü havası yok, aşırı tanıdık ama eskimemiş de. o yüzden anlattıkları daha inandırıcı duruyor. rol kesmiyor, duyguyu itelemiyor, kameraya oynama derdi yok. zaten reklamın da böyle bir şeye ihtiyacı yok.

ziraat bankası 162. yıl filminde hoşuma giden şey, oyuncunun önüne geçmemesi. görkem sevindik?i koyup ?bakın ne kadar güçlü bir yüz? demiyorlar; tam tersine adam geri çekiliyor, kurum konuşuyor. bu da ister istemez daha az reklam gibi hissettiriyor. bugün izleyici en çok bunu arıyor zaten: bağırmayan, akıl vermeyen, kendini pazarlamaya çalıştığını çok belli etmeyen işler. bu reklam da o çizgide, o yüzden çalışmış.


kırmızıkafa
Aday Memur
08 Şubat 2026 20:43

Reklam, ?162 yıldır buradayız? demek yerine bunu günlük hayatın içinden tanıdık kesitlerle anlatmayı seçiyor ve bence asıl gücü de buradan geliyor. Rakamlar, büyük laflar ya da kendini öven cümleler yok onun yerine herkesin bir şekilde kendini bulabileceği sahneler var. Bu da izlerken mesafe koydurmuyor, aksine bizden hissini güçlendiriyor. Hikâye akarken geçmişle bugün arasında doğal bir bağ kuruluyor, sanki yıllardır hayatın bir köşesinde hep oradaymış gibi.

Görkem Sevindik?in tercih edilmesi de bu anlatıya ayrı bir ağırlık katmış. Alıştığımız o sert ya da abartılı oyunculuklardan uzak daha sade ve gerçek bir duruş sergiliyor. Rol yapıyor gibi değil, yaşanmışlıkları olan biri gibi duruyor ekranda. Bu da anlatılan hikâyenin önüne geçmeden, tam tersine onu daha inandırıcı hale getiriyor. Reklamın sonunda akılda kalan şey ?162 yıl? vurgusu değil sessiz ama güçlü bir aidiyet duygusu oluyor. Tam da bu yüzden samimi, yorucu olmayan ve izlendikten sonra üzerine düşündüren bir iş olarak kalıyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bugünkü DurumumSon iki harften kelime bulma oyunuKaybedenler KulübüEfkar dağıtanlarSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuSon heceden kelime bulma oyunuİçinden geçeni söyleKelime Oyunuİtiraf etmeliyim kiÖzledim

Sözlük

marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 ramazan ayı 1 ghosting 1 bir kitap intihar eder 1 günün sözü 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 yazıp yazıp silenler 1 beyran çorbası 1 dandini dandini dastana 2 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1

Son Haberler

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor berabere kaldıTalisca Fenerbahçe ile sözleşme uzattıETİ, dünyaca ünlü atıştırmalık markasını satın aldıAdalet Bakanı Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldıArdahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi