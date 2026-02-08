Türk dili ve edebiyatı mezunuyum: EKPSS öğretmenlik atamalarında formasyonun "devam ediyor" olması

Merhaba Değerli Forum Üyeleri,

Konu hakkında tecrübesi veya bilgisi olan arkadaşların yönlendirmesine ihtiyacım var. Durumumu kısaca özetleyerek sormak istediğim hususu belirtmek istiyorum:

21 Eylül 2025 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı lisans bölümünden mezun oldum. Ardından, 2025?in Aralık ayında %43 oranında engelli sağlık kurulu raporumu aldım. Hedefim, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan EKPSS?ye girerek kendi alanımda, yani Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmak.

EKPSS ile öğretmen alımlarının kontenjan ve puan açısından daha avantajlı olduğunu biliyorum; ancak şu an için pedagojik formasyon belgem bulunmamaktadır. Mezun olduğum üniversitede formasyon eğitimi verilmediği ve diğer üniversitelerin de başvuru tarihlerini kaçırdığım için henüz bu eğitimi alamadım.

Bu noktada kafama takılan ve sizlerden bilgi almak istediğim sorular şunlardır:

1. Bu yıl içerisinde (sınavdan sonra veya tercih dönemine yakın) pedagojik formasyon eğitimine başlasam; atama veya tercih döneminde formasyon eğitimim "devam ediyor" statüsünde olsa öğretmenlik tercihi yapabilir miyim?

2. Yoksa tercih yapabilmek için formasyon belgesini fiilen almış ve eğitimi tamamlamış olmak şart mıdır?

Bu süreçte nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür eder, herkese iyi günler dilerim.