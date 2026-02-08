Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Ankara'da çalışılabilecek en iyi hastaneler nereler bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirim


08 Şubat 2026 21:13
Ankara'da çalışılabilecek hastaneler teşvik fazla mesai çalışma saatleri yoğunluk yemek vs genel bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler


09 Şubat 2026 14:40

Ankara?da hastane hastane saymaktan ziyade asıl belirleyici olan konu teşvik ya da fazla mesai değil, ulaşımdır. Burası büyükşehir ve diğer illerle kıyaslanamaz. Bir hastanenin ?iyi? olması tek başına yeterli değildir; eve gidiş geliş süresi doğrudan yaşam kalitesini etkiler. Büyük devlet hastanelerinin ve şehir hastanelerinin çoğu merkezin dışında yer alır. Bu hastanelere tek vasıta ile ulaşılabilen semtlerde kiralar genellikle 40?50 bin TL bandındadır. Daha düşük kira için merkeze uzak, aktarmalı ulaşım gerektiren bölgeler tercih edilmek zorunda kalınır. Bu da günlük 2?3 saat yol anlamına gelir. Yoğun ve nöbetli çalışılan bir düzende bu yol süresi zamanla ciddi bir yıpranmaya dönüşür. Bu nedenle teşvik alınsa bile ulaşım zor ve kira yüksekse, ay sonunda elde edilen avantaj büyük ölçüde ortadan kalkar. Ankara?da hastane tercihi yapılırken hastanenin kendisi kadar ulaşım imkânları ve çevresindeki kira düzeyi birlikte değerlendirilmelidir. Sadece hastanenin adı ya da teşvik durumu üzerinden karar vermek uzun vadede doğru sonuç vermez. Özellikle merak ettiğin hastaneler varsa yardımcı olabilirim.


09 Şubat 2026 15:13
Pursaklar gaziler ftr buralar için iyi yorumlar duydum çubuk halil şıvgan ve Akyurt devlet hastanesi buralar hakkında bilginiz var mı peki
