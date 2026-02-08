Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
3+1 de Eş durumunun Kaldırılması Hakkında


08 Şubat 2026 21:51
3+1 de Eş durumunun Kaldırılması Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Devlet Memurları kadrolarına atananların aynı yerde 1 yıl daha görev yapması: 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafı kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaya devam edecektir. Bunların bu süre içerisinde can güvenliği ve sağlık sebepleri halinde başka yere atamaları yapılabilecektir.

Arkadaşlar cuma günü bu yazı kurum ve kuruluşlara dağıtılmış bu maddeye göre eş durumu yapabilmemiz için 3 yılı tamamlayıp kadroya geçtikten sonra 1 yıl daha bulunduğumuz yerde görev yapmamız gerekiyormuş. Fiili olarak 4 yıl eş durumu tayini kaldırılmış. Konu hakkında bilgisi olan veya konuya hakim olan var mı?


Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 22:23
rotasyonla çözülecek inş
