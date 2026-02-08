Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
540 saat alan değişikliği kursu açılacak iller belli olmuş



Yasaklı
08 Şubat 2026 22:11
540 saat alan değişikliği kursu açılacak iller belli olmuş

hayırlı olsun https://alternatifmemur.com/2026/02/08/ogretmenler-540-saat-kurs-ile-alan-degisikligi-yapabilecek-iller-belli-oldu/


Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 22:16
hangi branştan hangi branşa olacak? isteğe göre mi seçecek öğretmene seçim tercih hakkı verilecek mi geçmek istediği branş için
